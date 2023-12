Eure : un automobiliste en urgence absolue après avoir fait des tonneaux sur la route

Vendredi 8 Décembre à 09:19

Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison ignorée. L’accident s’est produit hier en début de nuit a Heuqueville, entre Le Thuit et Romilly-sur-Andelle

Un homme âgé de 70 ans a été blessé grièvement dans un accident de la route, ce jeudi soir, dans l’Eure. Peu avant 23h30, à Heuqueville, pas loin des Andelys, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il circulait à « forte cinétique » sur la D126 qui relie Le Thuit et Romilly-sur-Andelle.



Dépêchés sur les lieux, les sapeurs-pompiers des Andelys et de Fleury-Charleval ont constaté que le véhicule avait fait plusieurs tonneaux et que son conducteur, seul à bord, était incarcéré dans l’habitacle, relate le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).

Transporté vers le CHU de Rouen



Grièvement blessé, le septuagénaire a été délicatement extrait de sa voiture par les secours et pris en charge pour être examiné sur place par le médecin du service mobile d’urgence et de réanimation de Vernon. Déclaré en urgence absolue, il a été transporté, médicalisé, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen (Seine-Maritime).



Outre le SMUR et dix sapeurs-pompiers, l’intervention a mobilisé la gendarmerie en charge de procéder aux constatations d’usage et d’établir les circonstances de l’accident.