Eure : un blessé grave dans un face-à-face entre un poids lourd et une voiture près de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton

Mercredi 8 Octobre à 11:58

Une collision frontale entre un poids lourd et une voiture a fait un blessé grave ce mercredi matin sur la D926, à hauteur de Mandres, une commune proche de Verneuil-d'Avre-et-d'Iton.

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi matin vers 8h30 sur la D926, à hauteur de Mandres, près de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton (Eure). Un poids lourd de 44 tonnes transportant du fumier et une voiture de tourisme se sont percutés de face dans des circonstances encore indéterminées.

Un blessé évacué en urgence absolue

Le conducteur de la voiture, un homme de 50 ans, a été grièvement blessé dans le choc. Pris en charge par les sapeurs-pompiers puis par l’équipe du SMUR (structure mobile d'urgence et de réanimation) il a été transporté, médicalisé, en urgence absolue par la route au CHU de Rouen. L’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, sollicité pour une évacuation rapide, n’a pu se poser à cause du brouillard, indique le Sdis de l’Eure.



Le chauffeur du poids lourd, âgé de 38 ans, est sorti indemne de l’accident. Une femme de 66 ans, témoin de la scène, a été prise en charge en état de choc et conduite au centre hospitalier de Verneuil pour des examens.

La route coupée dans les deux sens

La circulation sur la D926 (axe Verneuil - l'Aigle) a été interrompue dans les deux sens le temps des opérations de secours, du nettoyage de la chaussée après une fuite de carburant du camion, et des constatations confiées à la gendarmerie.

