Eure : un bus se renverse sur la rambarde de l’aire de Vironvay, sur l’A13

Mercredi 3 Septembre à 18:53

[Actualisé] - Un accident, impliquant un bus, s’est produit ce mercredi 3 septembre, vers 18h15, sur l’autoroute A13 dans le sens Rouen vers Paris. Les secours sont sur place.

Un autocar de tourisme, qui circulait à vide, s’est renversé sur la rambarde de sécurité à hauteur de l’aire de repos de Vironvay, à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure).



Le conducteur et une autre personne, tous deux de nationalité allemande, seuls à bord du véhicule, ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Aucun blessé n'est à déplorer, précise le servie départemental d'incendie et de secours (Sdis27) de l'Eure.



Les secours sont actuellement mobilisés sur place. Selon nos informations, l’accident n’a pas de conséquence directe sur la circulation de l’autoroute.



