Eure : un motard grièvement blessé dans une collision avec une voiture à Saint-Pierre-du-Val

Samedi 6 Septembre à 09:17

Une moto et une voiture de tourisme sont entrées en collsion ce vendredi 5 septembre sur la RD180 à Saint-Pierre-du-Val. Le motard a été blessé transporté au CHU de Rouen en urgence absolue.

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi 5 septembre vers 13h30 sur la RD180 (route d'Honfleur), à hauteur de Saint-Pierre-du-Val (Eure). La collision, qualifiée de « forte cinétique » par les secours, a impliqué une moto et une voiture de tourisme.

Le motard hospitalisé en urgence absolue à Rouen

Le pilote de la moto, un jeune homme de 22 ans, a été grièvement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été transporté médicalisé, vers le CHU Charles-Nicolle de Rouen (Seine-Maritime) où il a été admis en urgence absolue. Le conducteur de la voiture, âgé de 42 ans, a quant à lui été conduit en urgence relative au centre hospitalier de Pont-Audemer.



La gendarmerie a procédé à la régulation de la circulation le temps des opérations de secours et a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.