Eure : un poids lourd de 44 tonnes percute le terre-plein central sur l’A28, la circulation encore perturbée ce matin

Mercredi 3 Septembre à 10:18

Un accident s’est produit mardi 2 septembre, vers 22h30, sur l’A28 dans le sens Alençon – Rouen, à hauteur de la commune de Saint-Martin-du-Tilleul (Eure). L'autoroute a été fermée et déviée temporairement dans la nuit.

Un poids lourd de 44 tonnes a percuté violemment le terre-plein central, endommageant les barrières de sécurité. Son conducteur, un jeune homme de 20 ans, a été légèrement blessé (urgence relative) mais a refusé son transport à l’hôpital. Il a été pris en charge par la gendarmerie.



Sur place, les secours ont constaté une fuite de carburant. Le liquide a pu être redirigé vers un bassin de rétention afin d’éviter toute pollution. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin de déterminer dans quelle circonstances le chauffeur a perdu le contrôle de son camion.

Restrictions de circulation ce matin

La société ALIS, gestionnaire de l’autoroute, a procédé à la fermeture complète de l’A28 en direction de Rouen dans la nuit, avant de mettre en place des restrictions ce mercredi matin : neutralisation de la voie de gauche sur les deux chaussées,, circulation réduite à une seule voie par sens, vitesse limitée à 90 km/h.



Les réparations des barrières de sécurité sont planifiées pour ce mercredi 3 septembre dans l'après-midi, indique Bison futé.



Les usagers sont appelés à redoubler de prudence à l’approche du secteur et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité.