Eure : un sexagénaire meurt dans une collision avec un poids lourd à Conches-en-Ouche

Mercredi 1 Octobre à 18:38

Un dramatique accident de la circulation a coûté la vie à un homme de 60 ans, ce mercredi en fin de matinée, sur la RD830 à Conches-en-Ouche.

Il était aux environs de 11h30 lorsque le véhicule conduit parun homme de 60 ans et un poids lourd sont entrés en collision, pour une raison encore indéterminée. L’accident s’est produit sur la route départementale 830, à hauteur de la commune de Conches-en-Ouche, dans le département de l’Eure.



Malgré l’intervention rapide des secours et les tentatives de réanimation sur place, l’automobiliste n’a pu être sauvé. Son décès a été constaté par le médecin du SMUR.

Le conducteur du poids lourd, âgé de 65 ans, a été légèrement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers du Sdis 27, il a été transporté en urgence relative au centre hospitalier Seine-Eure d’Évreux.



Les gendarmes se sont rendus sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette collision mortelle.