Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne

Mercredi 5 Novembre à 09:53

La toiture de l’habitation, une maison de 120 m2, a pris feu ce mercredi matin vers 4 heures, à Criquebeuf-sur-Seine. La propriétaire des lieux a eu le temps de se mettre en sécurité.

Un violent incendie a endommagé sérieusement une habitation de 120 m² dans la nuit de mardi à mercredi à Criquebeuf-sur-Seine (Eure). Le feu s’est déclaré vers 4 heures du matin au niveau de la toiture.



Douze sapeurs-pompiers sont intervenus pour empêcher la propagation des flammes à l’ensemble de la maison, qui comprend un étage. Grâce à l’intervention rapide des secours, le sinistre a pu être circonscrit à l’aide de deux lances à eau.



Relogée dans sa famille