Eure : une maison endommagée par les flammes à Criquebeuf-sur-Seine, la propriétaire indemne
Mercredi 5 Novembre à 09:53
La toiture de l’habitation, une maison de 120 m2, a pris feu ce mercredi matin vers 4 heures, à Criquebeuf-sur-Seine. La propriétaire des lieux a eu le temps de se mettre en sécurité.
Un violent incendie a endommagé sérieusement une habitation de 120 m² dans la nuit de mardi à mercredi à Criquebeuf-sur-Seine (Eure). Le feu s’est déclaré vers 4 heures du matin au niveau de la toiture.
Douze sapeurs-pompiers sont intervenus pour empêcher la propagation des flammes à l’ensemble de la maison, qui comprend un étage. Grâce à l’intervention rapide des secours, le sinistre a pu être circonscrit à l’aide de deux lances à eau.
Relogée dans sa famille
La propriétaire des lieux, présente au moment des faits, a eu le bon réflexe de quitter la maison à temps. Elle n’a pas été blessée et sera relogée chez des proches.
Au petit matin, les équipes de secours étaient encore sur place pour procéder aux opérations de déblai et de bâchage de la toiture partiellement calcinée.
L’origine du sinistre reste à déterminer.
