Évreux : des tirs de mortiers contre la police et trois interpellations après la célébration du Ballon d’or

Mercredi 15 Octobre à 17:45

Des incidents ont éclaté dimanche soir dans le quartier de la Madeleine à Évreux. À trois reprises, des policiers ont été visés par des tirs de mortiers d’artifice. Trois jeunes ont été interpellés.

Des violences urbaines ont éclaté dimanche soir dans le quartier de la Madeleine, à Évreux, en marge de la célébration du sacre d’Ousmane Dembélé, enfant du pays, élu Ballon d’or. Trois jeunes ont été interpellés.



Le premier incident s’est produit vers 19h50, rue Louis-Aragon. Alertés pour des tirs de mortiers, les policiers de la brigade anticriminalité et de police secours se sont rendus sur place. À leur arrivée, ils ont essuyé des jets de mortiers d’artifice et autres projectiles de la part d’un groupe d’individus.

Trois interpellations après des attaques répétées

Les forces de l’ordre ont riposté à l’aide de grenades lacrymogènes. Deux autres attaques similaires ont eu lieu dans la soirée, la dernière peu après 21 heures. À cette occasion, trois jeunes du quartier ont été interpellés : deux majeurs âgés de 18 et 19 ans, ainsi qu’un mineur de 17 ans.



Les deux adultes ont été placés en garde à vue puis déférés ce mardi devant le tribunal judiciaire d’Évreux en vue d’une comparution immédiate. Celle-ci a finalement été reportée, et les deux suspects remis en liberté. Le mineur, lui, sera convoqué prochainement devant le juge des enfants.

