Évreux : l’hôtel Formule 1 évacué après un dégagement suspect de vapeur

Mercredi 3 Septembre à 11:37

Ce mercredi matin, un dégagement suspect de vapeur a provoqué l’évacuation d’une cinquantaine de clients à Évreux. Les pompiers sont rapidement intervenus pour sécuriser l’établissement.

Plus de peur que de mal ce mercredi matin à Évreux. Vers 5 h 45, un dégagement suspect de vapeur a été observé au niveau de la chaufferie de l’hôtel Formule 1, situé en périphérie de la ville.



Par précaution, le responsable de l’établissement n’a pas attendu l’arrivée des secours pour réagir : il a immédiatement demandé aux quelque cinquante clients de quitter leurs chambres et de se rassembler à l’extérieur.

28 sapeurs-pompiers mobilisés

Rapidement, s'agissant d'un établissement recevant du public (ERP), 28 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place. Après reconnaissance au niveau de la chaufferie, ils ont procédé aux vérifications nécessaires et assuré la mise en sécurité de l’installation.



L’incident n’a fait aucun blessé. Les clients, temporairement évacués, ont pu regagner leurs chambres une fois le bâtiment sécurisé.



Les causes exactes du dégagement de vapeur restent à déterminer, mais l’intervention rapide des secours et la réactivité du responsable de l’hôtel ont permis d’écarter tout danger.