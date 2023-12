Evreux : onze magasins du centre commercial de la Madeleine ravagés par un incendie ce matin

Lundi 25 Décembre à 11:15

L'incendie s'est déclaré ce lundi matin, jour de Noël, vers 4h30, au centre commercial de l'esplanade Rolland-Plaisance à Evreux. Trente-cinq commerçants et leurs salariés se retrouvent au chômage technique

Onze magasins ont été entièrement détruits dans un incendie qui s'est déclaré ce lundi 25 décembre vers 4h30 du matin, dans le quartier de La Madeline à Evreux (Eure). Un homme a été légèrement intoxiqué par les fumées. Trente-cinq personnes se retrouvent au chômage technique.



Les sapeurs-pompiers ont été appelés 4h35, à l'origine pour un feu de poubelle, rue de Rugby. A leur arrivée sur place, ils ont été confrontés à plusieurs départs de feux touchant des commerces du centre commercial Rolland-Plaisance. Face à l'ampleur du sinistre, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a dépêché des moyens conséquents, à savoir 54 sapeurs-pompiers, 15 engins dont 7 lances à incendie. Quatre commerces et un local associatif ont pu être préservés grâce à l'action des secours.

#Incendie de 10 cellules d’un ensemble commercial à Evreux - La Madeleine : le feu a été rapidement circonscrit grâce à l’action de 60 pompiers @sdis27.

L’intervention a nécessité une coupure d’électricité touchant 320 foyers.

Un incendie d'origine criminelle ?

Onze magasins ont été entièrement ravagés par les flammes, précise ce matin un officier du centre opérationnel d'incendie et de secours (Codis) de l'Eure. Trente -cinq personnes (gérants et salariés) sont au chômage technique ce matin, pour une durée indéterminée.



« Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cet incendie qui pourraient néanmoins être d’origine criminelle, sur fond de trafic de drogue », a réagi rapidement le maire d'Evreux, Guy Lefrand, qui s'est rendu sur place avec son adjoint à la sécurité Nicolas Gavard-Gongallud. Le préfet de l'Eure s'est également déplacé en début de matinée.











Ce centre commercial avait déjà brûlé lors des émeutes de 2005. « J’adresse bien sûr mon soutien le plus total aux commerçants et aux employés qui en ce matin de Noël ont tout perdu. J’ai aussi une pensée émue pour tous les habitants du quartier qui se retrouvent désormais sans commerces de proximité ».« Le quartier de La Madeleine fait partie intégrante d’Évreux et les lois de la République s’y appliqueront toujours », tient à assurer le premier magistrat d'Evreux.L'incendie a été circonscrit, mais les secours étaient toujours sur place en milieu de matinée pour s'assurer que toute reprise du feu est écartée et procéder aux opérations de déblaiement. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les forces de l'ordre qui ont commencé leurs investigations et travail d'enquête.Ce centre commercial avait déjà brûlé lors des émeutes de 2005.