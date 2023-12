Face-à-face sur la D71 entre Pacy-sur-Eure et Mérey: une femme perd la vie

Vendredi 15 Décembre à 09:47

Une femme de 48 ans a perdu la vie dans un face-à-face, qui s’est produit jeudi 14 décembre aux alentours de 18 heures sur une route de l’Eure.



La collision a impliqué une voiture de tourisme et un véhicule utilitaire sur la route départementale 71 à Gadencourt, entre Pacy-sur-Eure et Mérey.



Deux victimes ont été dénombrées par les sapeurs-pompiers : une femme, grièvement blessée, était incarcérée dans sa voiture quand les secours sont arrivés. Malgré les soins prodigués sur place, elle n’a pas survécu à ses blessures et a été déclarée décédée par le SMUR de Vernon.

La route coupée dans les deux sens

Le conducteur du second véhicule, un homme de 25 ans, en urgence relative (blessé léger), il a été transporté vers le centre hospitalier de Vernon.



La D71 a été coupée dans les deux sens le temps des opérations de secours qui ont mobilisé les sapeurs-pompiers de Pacy-sur-Eure et de Saint-André de l’Eure.



L’enquête ouverte par la gendarmerie va devoir établir les circonstances du drame.