Fécamp : un septuagénaire se donne la mort au moment de son expulsion

Mardi 21 Octobre à 18:39

Un homme de 73 ans s’est suicidé ce mardi matin à Fécamp, au moment où un huissier et des policiers venaient lui signifier son expulsion. Le drame s’est déroulé à son domicile, place de Gaulle.

Un homme de 73 ans s’est tiré une balle dans la tête ce mardi matin, vers 8h30, à Fécamp (Seine-Maritime), alors qu’un huissier de justice accompagné de policiers venait lui signifier une procédure d’expulsion à son domicile, place de Gaulle.



Selon les premiers éléments, le septuagénaire, d’abord calme et coopératif, a ouvert sa porte avant de sortir une arme de poing et de la retourner contre lui. L'homme s'est effondré. Grièvement blessé, il a été pris en charge par les secours, dont une équipe du SMUR, puis transporté par l’hélicoptère Dragon 76 de la sécurité civile vers le CHU de Rouen, où son décès a été constaté peu de temps après sa prise en charge.

Des impayés de loyer

Les témoins de la scène, en particulier l'huissier et les fonctionnaires de police, ont été fortement choqués. Un dispositif d’écoute et de soutien psychologique leur a été proposé.



Une enquête a été ouverte afin de préciser la nature de cette expulsion qui serait due à des impayés de loyer et les circonstances du drame.

