Fécamp : une conductrice de trottinette dépistée avec plus de 2 g d'alcool dans le sang
Jeudi 20 Novembre à 11:44
La jeune femme, fortement alcoolisée, conduisait une trottinette électrique au milieu de la nuit. Elle a été placée en dégrisement au commissariat de Fécamp (Seine-Maritime).
À 2h30, toujours dans la nuit du 19 au 20 novembre, les policiers en patrouille ont aperçu une trottinette électrique circulant sur la chaussée du quai Bérigny à Fécamp, montée par deux personnes. Les fonctionnaires ont procédé à un contrôle de la conductrice, une femme de 26 ans.
Plus de 2 g dans le sang
Cette dernière a immédiatement reconnu avoir bu de l’alcool avec des amis. Le test de dépistage sur place s'étant révélé positif, elle a été conduite au commissariat pour un contrôle à l’éthylomètre. Résultat : 1,03 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit plus de 2 g par litre de sang, un taux particulièrement élevé et largement supérieur au seuil délictuel.
La jeune femme a été placée en dégrisement puis en garde à vue. La trottinette a été prise en charge par les policiers et déposée au commissariat.
