Fécamp : une conductrice de trottinette dépistée avec plus de 2 g d'alcool dans le sang

Jeudi 20 Novembre à 11:44

La jeune femme, fortement alcoolisée, conduisait une trottinette électrique au milieu de la nuit. Elle a été placée en dégrisement au commissariat de Fécamp (Seine-Maritime).

À 2h30, toujours dans la nuit du 19 au 20 novembre, les policiers en patrouille ont aperçu une trottinette électrique circulant sur la chaussée du quai Bérigny à Fécamp, montée par deux personnes. Les fonctionnaires ont procédé à un contrôle de la conductrice, une femme de 26 ans.

Plus de 2 g dans le sang