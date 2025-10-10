Fermeture nocturne de la RN28 en Seine-Maritime à partir du lundi 6 octobre : la circulation déviée

Jeudi 2 Octobre à 14:51

Des travaux de réfection de chaussée entraîneront la fermeture totale de la RN28 dans le sens Rouen vers Abbeville durant quatre nuits consécutives, du 6 au 10 octobre 2025.

