Fermetures nocturnes du tunnel de la Grand’Mare à Rouen : des déviations mises en place

Mardi 28 Octobre à 14:40

Le tunnel de la Grand’Mare (RN28), à Rouen, va faire l’objet d’un important lavage de ses parois. Conséquence : deux nuits de fermeture totale de la RN28, dans les deux sens de circulation.

La circulation sera interdite dans le sens Rouen vers Abbeville la nuit du mardi 4 novembre à 20h30 jusqu’au mercredi 5 novembre à 6h00. Puis dans le sens Abbeville vers Rouen, la nuit suivante, du mercredi 5 novembre à 20h30 au jeudi 6 novembre à 6h00.

Des déviations pour tous les véhicules

Pour les automobilistes, la déviation S1 (vers Abbeville) et la S2 (vers Rouen) seront mises en place, via les routes départementales RD43A, RD243A, RD443 et RD43. Ces itinéraires sont balisés de manière permanente.



Les poids lourds, eux, devront emprunter des itinéraires spécifiques :



• Vers Abbeville (S3) : depuis l’A13, suivre l’A139, RN138, RN338 vers Rouen, puis RN1338, A150, A151 jusqu’à l’A29.



• Vers Rouen (S4) : sur l’A28, sortir à la sortie n°11 vers l’A29 en direction du Havre, rejoindre l’A151 puis l’A150 jusqu’au pont Flaubert, poursuivre via la RN1338, RN338 et RN138 en direction de l’A13.