Feu d’appartement à Rouen : une femme en proie à des troubles psychologiques hospitalisée

Vendredi 17 Octobre à 13:58

Un incendie s’est déclaré ce vendredi midi dans un immeuble de la rue Mustel à Rouen. Une femme de 44 ans a été transportée à l’hôpital en urgence relative.

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus vers 12h pour un feu d’appartement au 3e et dernier étage d’un immeuble avec combles, dans le quartier de la rue Mustel à Rouen.

À leur arrivée, la quinzaine de sapeurs-pompiers mobilisés avec quatre engins a constaté un départ de feu dans un logement. Le sinistre a été maîtrisé à l’aide d’une lance à incendie. 
 

Troubles psychologiques
La locataire, une femme âgée de 44 ans, en proie à des troubles psychologiques, a été prise en charge par les secours et transportée en état d’urgence relative au CHU de Rouen. Aucun autre blessé n’est à déplorer.

Police nationale, Enedis et GRDF étaient également présents sur les lieux pour sécuriser l’environnement de l’intervention. L’opération s’est achevée peu après 13h30



