Feu dans un restaurant à Rouen : six personnes évacuées en pleine nuit

Mercredi 12 Novembre à 08:02

L’incendie s’est déclaré en pleine nuit dans le restaurant Boomboom, à Rouen. Six habitants de l’immeuble ont été évacués par précaution. Le sinistre, rapidement maîtrisé, a provoqué des dégâts liés aux fumées.

Un feu s’est déclaré cette nuit de mardi à mercredi à Rouen, au rez-de-chaussée d’un immeuble situé rue de l’Ancienne Prison. Le sinistre a pris dans une poubelle à l’intérieur du restaurant Boomboom, aux alentours de 1h50 du matin.



Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre le foyer à l’aide d’une lance à débit variable (LDV). Par précaution, six personnes habitant les étages supérieurs ont été évacuées durant l’intervention. Aucune victime n’est à déplorer.



Des dégâts causés par les fumées