Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées
Vendredi 21 Novembre à 18:02
Un incendie a endommagé une chaumière en fin d’après-midi dans une commune de l’agglomération de Rouen, mobilisant d’importants moyens de secours et entraînant l’évacuation de trois occupants.
Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 18h30 pour un feu de chaumière particulièrement virulent rue des Andelys à La Neuville-Champ-d’Oisel. À leur arrivée, les flammes étaient déjà bien implantées dans la toiture. L’extinction a été engagée à l’aide de deux lances.
L’intervention a nécessité un renfort conséquent : trente-deux sapeurs-pompiers mobilisés avec neuf engins pour contenir la propagation et sécuriser les abords.
Trois personnes évacuées
Un premier bilan fait état de trois occupants évacués, actuellement en cours d’examen médical. Les causes du sinistre restent à déterminer.