Feu de chaumière à La Neuville-Chant-d’Oisel : trois personnes évacuées

Vendredi 21 Novembre à 18:02

Un incendie a endommagé une chaumière en fin d’après-midi dans une commune de l’agglomération de Rouen, mobilisant d’importants moyens de secours et entraînant l’évacuation de trois occupants.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus peu avant 18h30 pour un feu de chaumière particulièrement virulent rue des Andelys à La Neuville-Champ-d’Oisel. À leur arrivée, les flammes étaient déjà bien implantées dans la toiture. L’extinction a été engagée à l’aide de deux lances.



L’intervention a nécessité un renfort conséquent : trente-deux sapeurs-pompiers mobilisés avec neuf engins pour contenir la propagation et sécuriser les abords.

Trois personnes évacuées