Feu de garages à Gournay-en-Bray : huit box et plusieurs véhicules détruits

Vendredi 29 Août à 22:51

Les sapeurs-pompiers sont intervenus ce vendredi soir pour un incendie dans des locaux artisanaux. Le sinistre, qui a mobilisé une vingtaine de soldats du feu, n’a pas fait de victime.

Les secours ont été appelés ce vendredi 29 août, vers 20h15, pour un feu dans des locaux artisanaux, situés rue des Écoles à Gournay-en-Bray (Seine-Maritime). À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un incendie touchant des garages en bande construits en rez-de-chaussée et étage.



Vingt pompiers et sept engins ont été mobilisés sur place. Une reconnaissance a été effectuée avant la mise en œuvre d’une lance à incendie..



Huit box et plusieurs véhicules détruits

Selon le service départemental d’incendie et de secours, le feu a été stoppé avant qu’il ne gagne les habitations. Il a toutefois ravagé huit box accolés et plusieurs véhicules stationnés à l’intérieur.



L’extinction se poursuit à l’aide de deux lances à incendie. Aucun blessé n’est à déplorer, précisent les secours.

Les dégâts sont importants (mise à jour)

Le bilan définitif communiqué au milieu de la nuit par le Sdis76 fait état de huit box ainsi qu’un ancien commerce de motoculture qui ont été fortement impactés. Deux voitures ont été totalement détruites par l’incendie et sept autres endommagées par les fumées ou la chaleur.

Déblaiement en cours, zone sécurisée