Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées

Mardi 4 Novembre à 08:01

Un incendie a ravagé une maison de ville lundi soir à Montville, en Seine-Maritime. Cinq personnes doivent être relogées, mais aucune victime n’est à déplorer.

Un incendie particulièrement violent s’est déclaré dans la nuit de lundi à mardi, à Montville (Seine-Maritime), touchant une maison de ville en bande située rue André-Martin.

Trois maisons épargnées par les flammes

À leur arrivée sur place vers 23h30, les secours ont constaté un feu de combles déjà bien engagé dans une maison à étage (+ combles), en tête d’une bande de cinq habitations mitoyennes. Les flammes progressaient rapidement, menaçant l’ensemble de l’habitation.



Quelque 25 sapeurs-pompiers et 8 engins, dont trois lances à incendie, ont été déployés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76) pour maîtriser l’incendie et stopper la propagation. Grâce à leur action rapide et coordonnée et aux moyens engagés, trois des cinq habitations ont pu être épargnées par les flammes.

​Cinq personnes relogées

Le sinistre n’a pas fait aucune victime, mais cinq personnes, sinistrées, devront être relogées.



La gendarmerie et les services techniques ont également été mobilisés. Une enquête devra déterminer l’origine du départ de feu.