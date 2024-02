Feu vert de la préfecture de l'Eure : Burey, près de Conches-en-Ouche, aura son parc éolien

Vendredi 9 Février à 15:52

Le préfet de l'Eure a approuvé l'autorisation de production d'électricité à partir d'éoliennes sur la commune de Burey, ,une commune de 400 habitants proche de Conches-en-Ouche. Ce projet, porté par la société EDPR France Energies, prévoit l'installation de 4 éoliennes d'une puissance totale de 8,8 MW.



La demande d'autorisation pour ce parc éolien a été déposée en mars 2022, après avoir reçu un avis favorable du conseil municipal. L'enquête publique, qui s'est déroulée du 1ᵉʳ mars au 1ᵉʳ avril 2023, a souligné la qualité du projet, notamment en termes paysagers et d'études d'impact.

La piste d'atterrissage annulée

Les observations de la commission d'enquête ont été prises en compte par le porteur de projet, particulièrement en matière de protection de l'avifaune et des chiroptères, ainsi que de maîtrise sonore du parc éolien.



Par ailleurs, l'autorisation précédemment accordée pour la construction d'une piste d'atterrissage et de décollage privée à proximité, sur la commune de La Croisille, a été annulée, « afin de ne pas compromettre le projet de parc éolien d'intérêt public certain », précise la préfecture.

Transition énergétique

Ce projet éolien s'inscrit dans une démarche de transition énergétique, visant à réduire le recours aux énergies fossiles et à renforcer la résilience des territoires en matière de production d'énergie. Actuellement, les énergies renouvelables ne couvrent que 13% de la consommation d'énergie dans l'Eure, contre 19% au niveau national.



L'objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie est d'atteindre 33 % d'énergies renouvelables d'ici à 2030, dans le cadre de la neutralité carbone à l'horizon 2050.