Gisors ouvre le bal au Championnat de France des calendriers des sapeurs-pompiers

Dimanche 16 Novembre à 21:44

Le centre de secours de Gisors sera le premier représentant de l’Eure à affronter la concurrence nationale. Son calendrier 2026 sera en ligne dès demain sur Instagram, prêt à récolter un maximum de likes.

La nouvelle édition du Championnat de France des calendriers débute fort cette année : 130 centres de secours engagés, une créativité en hausse et une vraie mobilisation des pompiers pour mettre en valeur leur quotidien autrement. À Gisors, l’équipe affiche une ambition claire : séduire le public avec un calendrier soigné, énergique et résolument local.

Beuzeville entre en scène mercredi

Dès demain, chacun pourra soutenir les sapeurs-pompiers gisorsiens en quelques secondes, simplement en likant leur publication sur Instagram. Un geste simple qui compte beaucoup pour les équipes engagées dans cette compétition bon esprit.



Mercredi, ce sera au tour du centre de secours de Beuzeville d’entrer dans l’arène numérique. Une deuxième occasion de soutenir les pompiers eurois dans ce rendez-vous national devenu incontournable.

​Le principe du Championnat

Chaque année, les centres de secours de toute la France rivalisent d’idées pour créer le calendrier qui marquera les esprits : esthétique, enthousiaste, pratique et porteur des valeurs du terrain. La Fédération nationale organise ensuite un grand vote sur Instagram pour désigner les productions les plus inspirées. Un concours qui mêle créativité, cohésion et humour, révélant au passage que les pompiers savent manier la mise en page aussi bien que les interventions complexes.

​Comment voter ?