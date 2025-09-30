Grand-Quevilly : une exposition pour redécouvrir le bourg d’autrefois

Mardi 2 Septembre à 16:58

Du 10 au 30 septembre 2025, la médiathèque François-Mitterrand de Grand-Quevilly propose l’exposition « Le bourg, genèse de Grand Quevilly ». Une trentaine de vues anciennes retracent l’histoire et l’évolution de la commune.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Grand-Quevilly invite le public à plonger dans son passé. Grâce à une sélection d’images et de documents, l’exposition revient sur les origines du bourg et l’évolution de son territoire au fil du temps.



Cette initiative est portée par Anne Moyon, responsable du Groupe d’Étude d’Histoire Locale (GEHL) de l’ALBCS, qui a coordonné la recherche et la présentation des pièces exposées.

Une trentaine d’images inédites