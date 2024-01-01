Grandes marées : vigilance accrue sur le littoral de la Manche la semaine prochaine

Vendredi 5 Septembre à 19:32

Grandes marées attendues du 8 au 11 septembre sur la Manche – mer du Nord : avec des coefficients pouvant atteindre 106, le préfet maritime appelle à la plus grande prudence face aux risques d’isolement et de noyade.

Du 8 au 11 septembre, des coefficients de marée supérieurs à 100, pouvant atteindre 106, sont attendus sur la façade Manche – mer du Nord. Ces conditions, propices à attirer promeneurs et pêcheurs à pied, présentent un risque élevé d’isolement ou de noyade.



Le préfet maritime appelle à la plus grande prudence : quelques minutes suffisent pour être surpris par la montée des eaux ou emporté par les courants, rendus plus forts lors de ces grandes marées.

52 opérations de sauvetage entre mai et août

Les CROSS Jobourg et Gris-Nez rappellent que la saison estivale 2025 a déjà été marquée par une hausse des opérations de sauvetage. Entre mai et août, 52 interventions liées à la baignade ont été menées, causant 6 décès et une disparition en mer.



En 2024, plus de 400 personnes avaient été isolées par la marée sur ce littoral. La méconnaissance de l’environnement maritime reste la principale cause de ces accidents.