Grave accident près de Dieppe : une motarde décède, sa passagère grièvement blessée

Lundi 6 Octobre à 11:20

Une violente collision entre une moto et une voiture est survenu ce dimanche en début de soirée près de Dieppe, en Seine-Maritime. Le bilan est lourd : une femme de 25 ans est décédée, une autre de 24 ans est grièvement blessée.

Une jeune femme a perdu la vie et une autre a été blessée grièvement dans un accident de la circulation impliquant une moto et une voiture de tourisme. Le drame s'est produit ce dimanche 5 octobre peu avant 20h30, sur la RD54B, à hauteur de la rocade de Dieppe à Arques-la-Bataille (Seine-Maritime).

Projetées à une cinquantaine de mètres

Selon les premières constatations et les témoignages, la motocycliste, âgée de 25 ans, circulait dans le sens montant et aurait entrepris un dépassement malgré une ligne blanche. Elle a violemment percuté un véhicule arrivant en sens inverse. Le choc a été extrêmement violent, « d'une violence inouie », indique-t-on à la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN). : la moto et ses deux occupantes ont été projetées une cinquantaine de mètres plus loin



La conductrice du deux-roues a été prise en charge en arrêt cardio-respiratoire. Malgré l’intervention rapide des secours, elle a été déclarée décédée sur les lieux. Sa passagère, une femme de 24 ans, souffre d’un arrachement à la jambe gauche, d’une fracture du poignet et d'autres blessures graves. Son pronostic vital est engagé. Elle a été transportée en urgence absolue vers le centre hospitalier Jacques Monod, à Montivilliers près du Havre.

La vitesse en cause ?

Trois personnes étaient à bord de la voiture de tourisme : un homme de 61 ans, au volant, ainsi qu’un homme de 63 ans et une femme de 64 ans. Tous sont indemnes. Les dépistages effectués sur le conducteur se sont révélés négatifs.



Une enquête, confiée aux services de police de Dieppe, est en cours. Selon les premières constatations, la vitesse inadaptée de la moto serait à l'origine de ce face-à-face mortel. Des prélèvements sanguins ont été ordonnés sur la victime décédée.