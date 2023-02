Guerre en Ukraine : une nouvelle collecte est organisée à Grand-Quevilly

Jeudi 2 Février à 16:37

Une nouvelle collecte de produits alimentaires et d'hygiène en faveur de l'Ukraine aura lundi 6 au vendredi 10 février à Grand-Quevilly

Face à la guerre menée par la Russie à l’Ukraine depuis bientôt un an et à la situation difficile due à la période hivernale, la ville de Grand Quevilly en Seine-Maritime entend réaffirmer sa solidarité avec le peuple ukrainien.



Pour cette raison, elle organise une nouvelle collecte de produits alimentaires et d'hygiène du lundi 6 au vendredi 10 février. Associée à l'initiative, l'association A.I.M.E (Assistance Internationale Médicale et Éducative) se chargera d'acheminer les produits collectés en Ukraine.



La collecte porte sur les produits suivants uniquement :

> Produits hygiéniques adulte (gel douche, shampoing, dentifrice, protections hygiéniques, lessive, etc.) ;

> Couches bébé et adulte ;

> Nourriture bébé ;

> Produits alimentaires non périssables (conserves, céréales, pâtes, riz, etc.).



Aucun autre don ne sera accepté, précise la mairie de Grand-Quevilly.



Les dons pourront être déposés à l'accueil de l'Hôtel de Ville, du lundi 6 au jeudi 9 février de 8h à 18h et le vendredi 10 février jusqu’à 17h.