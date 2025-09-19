Harfleur près du Havre : un motard tué sur la rocade, après avoir percuté la rambarde de sécurité

Vendredi 19 Septembre à 08:11

Un homme de 58 ans a trouvé la mort dans un accident de la route, cette nuit près du Havre (Seine-Maritime). Il a percuté une rambarde de sécurité sur la rocade d'Harfleur. Il n'a pas pu être réanimé.

Un accident de la circulation s’est produit dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 septembre 2025, à Harfleur, près du Havre (Seine-Maritime). Il était un peu plus d’1 heure du matin lorsque les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir sur la CD 6015, au niveau de la rocade.

La tentative de réanimation échoue

Selon les premiers éléments recueillis, un motard de 58 ans a perdu le contrôle de son deux-roues et a violemment percuté la rambarde de sécurité. Sept sapeurs-pompiers, avec trois véhicules de secours routier, ont porté secours à la victime. Malgré les tentatives de réanimation prodiguées sur place, le quinquagénaire n’a pas pu être sauvé : son décès a été constaté par le médecin du SMUR.



Les circonstances précises de l’accident restent à établir. Une enquête a été ouverte par les policiers havrais.