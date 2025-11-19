infonormandie.com
Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

Mercredi 19 Novembre à 10:44

Un individu est retranché à Canteleu (Seine-Maritime) depuis le début de la matinée, ce mercredi 19 novembre. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenus pour encadrer l’opération, toujours en cours, et sécuriser les les lieux.

  • Dernière minute : « L’individu a été interpelé il y a 10 minutes, suite à l’intervention du RAID (ndlr : unité d'élite de la Police nationale), et sans incident », annonce le procureur de la République de Rouen. « Il a été immédiatement placé en garde à vue. Le quartier des faits est complètement sécurisé, et la circulation peut y reprendre normalement »


Les faits
Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID
Les services de police sont mobilisés depuis ce  matin dans le secteur de l'avenue Gounod et de la rue Camille Pissaro, à Canteleu, près de Rouen, où un homme, dont on ignore s'il est armé, est retranché dans un immeuble d'habitation. L'information révélée par ICI Normandie, vient d'être confirmée par le procureur de la République de Rouen, Sabstien Gallois. 

« Un homme est en effet retranché à Canteleu depuis le début de la matinée. Les opérations sont en cours, et toutes les autorités sont présentes sur place pour gérer la situation : une communication aura lieu à l’issue »., indique le magistrat dans un communiqué à la presse.

Un périmètre de sécurité a été mis en place et dans l’attente d’éléments vérifiés, le procureur demande de ne pas tenter de joindre le maire, la police ou toute autre autorité locale pour obtenir des informations. « Seul le parquet est habilité à communiquer sur cette affaire », prévient-il. 

Plus d'informations à suivre sur infoNormandie




Réagissez à cet article
Facebook Twitter Newsletter Rss
@copyright : l’utilisation des articles, photos, vidéos et autres documents figurant sur infonormandie.com est strictement réservée