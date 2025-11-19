Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID

Mercredi 19 Novembre à 10:44

Un individu est retranché à Canteleu (Seine-Maritime) depuis le début de la matinée, ce mercredi 19 novembre. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenus pour encadrer l’opération, toujours en cours, et sécuriser les les lieux.

Dernière minute : « L’individu a été interpelé il y a 10 minutes, suite à l’intervention du RAID (ndlr : unité d'élite de la Police nationale), et sans incident », annonce le procureur de la République de Rouen. « Il a été immédiatement placé en garde à vue. Le quartier des faits est complètement sécurisé, et la circulation peut y reprendre normalement »

⚠️ [𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡] Fin d'intervention des forces de police, circulation rétablie avenue Charles Gounod et rue Camille Pissaro.

— Ville de Canteleu (@CanteleuVille) November 19, 2025



Les faits