Homme retranché à Canteleu, près de Rouen : le forcené interpellé par le RAID
Mercredi 19 Novembre à 10:44
Un individu est retranché à Canteleu (Seine-Maritime) depuis le début de la matinée, ce mercredi 19 novembre. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenus pour encadrer l’opération, toujours en cours, et sécuriser les les lieux.
- Dernière minute : « L’individu a été interpelé il y a 10 minutes, suite à l’intervention du RAID (ndlr : unité d'élite de la Police nationale), et sans incident », annonce le procureur de la République de Rouen. « Il a été immédiatement placé en garde à vue. Le quartier des faits est complètement sécurisé, et la circulation peut y reprendre normalement »
⚠️ [𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡] Fin d'intervention des forces de police, circulation rétablie avenue Charles Gounod et rue Camille Pissaro.
— Ville de Canteleu (@CanteleuVille) November 19, 2025
Les faits
« Un homme est en effet retranché à Canteleu depuis le début de la matinée. Les opérations sont en cours, et toutes les autorités sont présentes sur place pour gérer la situation : une communication aura lieu à l’issue »., indique le magistrat dans un communiqué à la presse.
Un périmètre de sécurité a été mis en place et dans l’attente d’éléments vérifiés, le procureur demande de ne pas tenter de joindre le maire, la police ou toute autre autorité locale pour obtenir des informations. « Seul le parquet est habilité à communiquer sur cette affaire », prévient-il.
Plus d'informations à suivre sur infoNormandie