Il exhibe un pistolet à la fenêtre en pleine intervention des pompiers : un homme interpellé au Havre

Jeudi 25 Septembre à 12:52

Les sapeurs-pompiers intervenaient pour un feu de cuisine, hier soir, au Havre, quand un habitant a exhibé une arme à la fenêtre de son logement.

Ce mercredi 24 septembre, peu avant 21 heures, les sapeurs-pompiers sont appelés pour un incendie dans un appartement situé rue de Valmy, au Havre (Seine-Maritime). Le feu, localisé dans une cuisine, est rapidement circonscrit par les secours.



Mais l'intervention prend une tournure inattendue lorsqu’un homme, manifestement alcoolisé, exhibe à une fenêtre une arme de poing. L'individu ne profère aucune menace mais attire l’attention des services de police, présents sur les lieux.

Un pistolet à poudre

Les policiers interviennent rapidement dans les parties communes de l’immeuble et procèdent à l’interpellation de cet homme, né en novembre 1967, résidant sur place. L’arme en sa possession s’avère être un pistolet à poudre, dont la détention est réglementée.



Après vérifications, l'homme est interpellé pour ivresse publique manifeste et détention non autorisée d’une arme de catégorie D. Il a été remis en liberté dans l’attente de suites judiciaires. Le pistolet a été saisi pour les besoins de l'enquête.



