Incendie à bord du « Nominoë » en baie de Seine : les quatre marins sont sains et saufs

Mardi 21 Octobre à 17:05

Trois marins ont été évacués, un quatrième est resté à bord : un incendie s’est déclaré ce mardi matin à bord du navire de pêche Nominoë alors qu’il était en activité au large du Calvados. L’intervention conjointe du CROSS, de la Marine nationale et de la SNSM a permis d’éviter le pire.

Le message d’alerte est reçu en fin de matinée, ce mardi 21 octobre, par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg. Le Nominoë, un navire de pêche engagé dans la campagne à la coquille en baie de Seine, signale un incendie en cours dans le local machine. À son bord, quatre marins.

Une intervention coordonnée par la préfecture maritime

Tandis que l’équipage tente de contenir les flammes, le CROSS engage immédiatement l’hélicoptère H160 de la Marine nationale ainsi que la vedette de la SNSM Philippe Kieffer basée à Ouistreham. Trois membres de l’équipage sont rapidement pris en charge et évacués à bord de la vedette. Le capitaine, quant à lui, choisit de rester à bord, en lien permanent avec les secours.



En début d’après-midi, trois marins-pompiers de Cherbourg sont hélitreuillés sur le Nominoë. Leur action, soutenue par l’équipe de la SNS 17-11, permet de maîtriser totalement l’incendie à 16h22. Le feu est circonscrit aux machines, mais le navire reste inopérant.

Le Dieppois prend le relais pour la remorque

L’armateur décide alors de dépêcher un autre chalutier de sa flotte, Le Dieppois, pour assurer la remorque du Nominoë jusqu’au port de Dieppe. Les quatre marins, initialement répartis entre la vedette SNSM et le bord, sont transférés sur Le Dieppois.



Les marins-pompiers, quant à eux, sont récupérés par l’hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile et déposés à Port-en-Bessin, avant d’être convoyés vers Cherbourg.



L’arrivée du convoi est attendue dans la matinée du mercredi 22 octobre.



⸻