Incendie dans un bâtiment industriel à Gonfreville-l’Orcher : un blessé léger

Mardi 2 Septembre à 08:27

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus cette nuit de lundi à mardi pour un feu de résidus de bois dans un bâtiment de la société Biostream, à Gonfreville-l’Orcher. L’incendie a nécessité la mobilisation de 37 soldats du feu et 20 engins.

L’alerte a été donnée peu avant 1 heure du matin dans la zone industrielle ouest de Gonfreville-l’Orcher, route des Entreprises. Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment de production appartenant à la société Biostream, spécialisé dans le traitement de résidus de bois.



Les secours de l’établissement, appuyés par ceux du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76), ont pu circonscrire le feu et éviter toute propagation. Un plan d’organisation interne (POI) a été déclenché conformément aux procédures de sécurité.

Un employé blessé léger