Incendie dans un immeuble de quatre étages à Évreux : 13 personnes évacuées, pas de victime

Mardi 30 Septembre à 09:05

Un feu d’appartement s’est déclaré lundi soir au 3e étage d’un immeuble rue Isambard. Une partie des locataires a été évacuée, d’autres confinés chez eux.

Les sapeurs-pompiers de l’Eure sont intervenus hier soir, lundi, vers 22 heures, au 54 rue Isambard à Évreux. À leur arrivée, un incendie s’était déclaré dans un appartement situé au troisième étage d’un immeuble qui en compte quatre.

13 personnes dont un enfant évacués

Les secours ont rapidement déployé une lance pour circonscrire le feu, qui s’est déclaré dans la cuisine de l’appartement. En parallèle des opérations d’extinction, les pompiers ont procédé à une inspection complète des lieux et à l’évacuation des habitants des 1er et 2e étages. Au total, 13 personnes, dont un enfant, ont été mises à l’abri



Les résidents des étages supérieurs, au 3e et 4e, ont été invités à se confiner temporairement dans leurs appartements, le temps que l’intervention se termine, vers 23 heures.

Aucune victime n’est à déplorer.