Incendie et explosion de bouteilles de gaz à Envermeu : un homme de 72 ans blessé légèrement

Jeudi 23 Octobre à 18:58

Un violent incendie a entièrement détruit un garage à Envermeu (Seine-Maritime) ce jeudi après-midi, provoquant l’explosion de plusieurs bouteilles de gaz et blessant légèrement un homme de 72 ans.

Un bâtiment servant de garage et de lieu de stockage a été totalement ravagé par les flammes ce jeudi après-midi à Envermeu, dans la rue des Canadiens. L’incendie a provoqué l’explosion de plusieurs bouteilles de gaz.

Quatre lances pour éteindre le feu

L’alerte a été donnée à 16h52. À l’arrivée des secours, le bâtiment était entièrement embrasé. Malgré la violence des flammes et les explosions, le risque de propagation aux habitations voisines a pu être écarté grâce aux moyens déployés par les sapeurs-pompiers, qui ont mis eu œuvre quatre lances à incendie.



Un homme de 72 ans, légèrement blessé, a été transporté à l’hôpital. Les opérations d’extinction sont toujours en cours.