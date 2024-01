Inflation. Les péages des ponts de Normandie et de Tancarville augmentent le 1er février

Lundi 29 Janvier à 13:33

Les tarifs des péages des ponts de Normandie et de Tancarville vont très légèrement augmenter à compter du 1er février. La CCI Caux Estuaire, gestionnaire des deux ouvrages, met en avant l'inflation pour expliquer cette hausse de 0,10 €

Le prix des péages des ponts de Normandie et de Tancarville en Normandie vont être revus à la hausse, cette année.



À partir du 1er février, les usagers de véhicules légers, non abonnés, verront leur passage augmenter de 0.10 € soit 5,90 € sur le Pont de Normandie et 2.80 € sur le Pont de Tancarville. « Cet accroissement est principalement lié à l’inflation, la moitié de celle-ci est appliquée sur le tarif plein », justifie la chambre de commerce et d’Industrie Seine Estuaire, gestionnaire des deux ouvrages.



« A l’instar de beaucoup d’ouvrages autoroutiers, l’utilisateur payeur est le principe de base de l’économie des ponts de Normandie et de Tancarville », rappelle Yves Lefebvre, président de la CCI. « Les recettes perçues permettent de réaliser les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages et à l’entretien régulier. »

Un programme de 140 M€ de travaux





« Depuis presque 30 ans, nous nous efforçons, pour soutenir le développement économique du territoire, de maintenir les tarifs abonnés. Nous ne voulons pas pénaliser les usagers qui transitent quotidiennement par les ponts », observe la chambre consulaire, rappelant que « les tarifs des abonnés n’ont pas augmenté depuis 1996 »

Un programme de travaux d'entretien de 140 millions d'euros d'ici à 2031 est prévu pour la préservation des deux ouvrages. La réfection des chaussées sur le Pont de Normandie devrait débuter au printemps. Pour Tancarville : le renforcement du Viaduc est prévu jusqu'en juin. Des études sont également en cours pour la reprise de la peinture anti-corrosion du tablier métallique de l'ouvrage, explique-t-on encore a la CCI Caux Estuaire.

Combien ça coûte

Le Pass Pont-Pont permet un passage des véhicules légers à 3,2 € sur le pont de Normandie et 2 € sur Tancarville.

​Le passage avec les abonnements Rivages et Tempo revient entre 2,60 € à 3,20 € sur le Pont de Normandie et 1,71 € à 2 € sur le pont de Tancarville.



Chiffres clés 2023

Pont de Normandie 8,2 millions de véhicules | Pont de Tancarville 6,8 millions | 2,7 millions de poids lourds en cumulé sur les 2 ponts.