Interpellé à Rouen, le chauffard était recherché depuis plus de huit mois après un accident près de Mantes-la-Jolie

Jeudi 4 Septembre à 18:25

En fuite depuis un spectaculaire accident survenu en décembre à Buchelay, un jeune homme de 19 ans a été interpellé fin août à Rouen. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis probatoire.



Les faits, qui remontent au 17 décembre 2024, avaient marqué les esprits dans les Yvelines. Le mis en cause, un jeune homme de 19 ans domicilié à Mont-Saint-Aignan, dans la métropole de Rouen (Seine-Maritime) et déjà connu des services de police, avait pris la fuite après un accident spectaculaire avenue de la Durance à Buchelay, près de Mantes-la-Jolie.

La devanture pulvérisée

Les investigations policières avaient établi que l'automobiliste avait inhalé du protoxyde d’azote et circulait à vive allure. Sa voiture avait percuté un rond-point et terminé sa course dans la vitrine d’une concession automobile, causant de lourds dégâts matériels. L’un de ses passagers avait été retrouvé inconscient, tandis que le conducteur, indemne, prenait la fuite à pied.



Malgré de multiples convocations, il s’était soustrait aux démarches judiciaires, ce qui avait conduit le parquet de Versailles à délivrer un article 78 du code de procédure pénale à son encontre.

Il reconnaît les faits

C’est finalement le dimanche 31 août dernier, peu avant minuit, à Rouen, qu’il a été interpellé par les policiers et placé en garde à vue, avant d’être remis aux enquêteurs yvelinois chargés du dossier.



Au cours de son audition, le jeune conducteur a reconnu l’intégralité des faits. À l’issue de la garde à vue, il a été déféré devant le tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC).

18 mois de prison

Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire de deux ans avec obligations (soins, travail ou formation, passage du permis de conduire, indemnisation de la partie civile et paiement des sommes dues au Trésor public). Il a également écopé d’une amende de 200 € et a fait l’objet d’un mandat de dépôt.