Justice. Un nouveau portail internet pour guider les victimes dans leurs démarches

Jeudi 16 Octobre à 15:35

Le ministère de la Justice vient de lancer un espace dédié aux victimes sur son site officiel. Objectif : simplifier l’accès à l’information et renforcer l’accompagnement.

Désormais, toute personne victime d’une infraction peut trouver, en quelques clics, des réponses à ses questions et les premiers outils pour entamer une démarche judiciaire. Le site Justice.fr s’enrichit d’une nouvelle rubrique baptisée « Je suis victime », qui centralise conseils pratiques, contacts utiles et procédures à suivre.



Ce nouveau portail, voulu par Gérald Darmanin, garde des Sceaux, marque un tournant dans la politique d’accompagnement des victimes. Dans une lettre adressée aux agents du ministère le 13 octobre, il a exprimé sa volonté de recentrer l’action du ministère autour des victimes, en leur offrant un meilleur accueil, davantage de respect et des outils plus accessibles.

Une porte d’entrée unique et intuitive