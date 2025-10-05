L’Estival 2025 : la chanson francophone en fête à l’ouest parisien du 19 septembre au 5 octobre

Mardi 9 Septembre à 13:51

Du 19 septembre au 5 octobre, L’Estival revient dans l’ouest parisien avec Laurent Voulzy, Kery James, Stephan Eicher et de nombreux artistes francophones, entre têtes d’affiche et jeunes talents à découvrir.

Depuis près de quarante ans, L’Estival fait vibrer l’ouest parisien au rythme de la chanson francophone. Né en 1988 de l’initiative d’une bande d’amis désireux de réveiller culturellement leur territoire, le festival s’est imposé comme un rendez-vous incontournable, fédérant aujourd’hui plus de 200 bénévoles. Fidèle à son esprit d’origine, il poursuit trois missions : célébrer la diversité musicale francophone, soutenir les jeunes talents et défendre des causes solidaires.

Du 19 septembre au 5 octobre 2025

L’édition 2025 se déroulera dans plusieurs villes de l’agglomération de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy : Poissy, Achères, Houilles, Montesson, Andrésy et Conflans-Sainte-Honorine.



Le public pourra retrouver de grandes figures de la scène francophone telles que Laurent Voulzy, Kery James, Stephan Eicher, Voyou, MPL ou encore Solann.



Aux côtés de ces têtes d’affiche, le festival mettra aussi en lumière des artistes émergents et confirmés : Mister Mat, Gauvache, BabX, Féloche, Ben Herbert Larue, Hélène Piris, Major-Moran, ainsi qu’une quarantaine d’autres musiciens venus de France, du Québec, de Belgique, de Suisse et d’Afrique francophone.



Un programme riche et engagé

• Des concerts intimistes dans des salles à taille humaine, propices à l’émotion et à la proximité.

• Les Vitrines Découvertes, tremplin pour la scène émergente francophone.

• Un spectacle jeune public, pour séduire familles et enfants.

• Un espace solidaire, chaque année consacré à une cause humanitaire, qui rappelle que culture et engagement avancent de concert.

Une identité forte