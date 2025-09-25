L’alerte enlèvement déclenchée après la disparition d’une fillette de 12 ans dans l’Orne

Jeudi 25 Septembre à 15:32

Lucie, 12 ans, a été enlevée à Dompierre (Orne) ce mercredi 24 septembre en soirée. Elle est activement recherchée par les autorités qui diffusent le signalement d’un suspect, un homme de 34 ans.

L’alerte enlèvement a été déclenchée dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 septembre, après l’enlèvement de Lucie, une jeune fille âgée de 12 ans, à Dompierre, dans le département de l’Orne. Elle aurait été enlevée vers 22h30, aux abords du 3, rue Berrier.



Selon les informations transmises par les autorités, Lucie mesure 1,63 m, brune aux cheveux longs, mince, avec une cicatrice discrète à l’œil gauche. Elle pourrait porter une chevalière dorée à la main droite, une montre-bracelet rose, un jogging gris, un sweat beige et des chaussons.

Un suspect recherché

Le principal suspect est Charles Foury, 34 ans, également de type caucasien. Il serait vêtu d’un pantalon de treillis, de chaussures de sécurité et d’une veste rouge et noire. Il circulerait à bord d’un véhicule Citroën C5 gris foncé, immatriculé CF-109-ZL.

#AlerteEnlèvement Le ministère de l'Intérieur publie une photo de Lucie, jeune fille âgée de 12 ans, enlevée à Dompierre (Orne, 61) aux abords du 3 rue Berrier, mercredi soir vers 22h30. pic.twitter.com/mAYIiqpGXu — Alerte Enlèvement (@AlerteEnlevemnt) September 25, 2025

​À propos du dispositif « Alerte enlèvement »

Le plan Alerte Enlèvement est un dispositif d’urgence inspiré de l’Amber Alert nord-américaine. Il vise à mobiliser immédiatement la population via une diffusion massive d’un signalement, dans les premières heures suivant un enlèvement d’enfant. Les premiers instants sont souvent décisifs.