L'auteur de tags sur un mur anti-bruit à l’entrée de Rouen interpellé en flagrant délit

Jeudi 25 Septembre à 15:48

Un jeune homme de 20 ans a été surpris en pleine nuit alors qu’il taguait un mur anti-bruit récemment installé le long de la bretelle d’autoroute A150, à l’entrée de Rouen.

Les faits se sont produits ce jeudi 25 septembre, vers 4 heures du matin. Grâce au dispositif de vidéosurveillance urbaine, deux individus ont été repérés en train de taguer sur un mur situé en bordure de la bretelle d’autoroute A150, dans le sens Barentin vers Rouen, à l’entrée de la ville.



L’inscription, étalée sur environ deux mètres par deux, portait les lettres « P.B.M. ».

Une infraction contraventionnelle

Rapidement, les forces de l’ordre sont intervenues sur place. L’un des deux auteurs présumés a été interpellé. Il s’agit d’un jeune homme, âgé de 21 ans et domicilié à Maromme, qui avait en sa possession plusieurs bombes de peinture.



Le suspect a été interpellé pour « dégradation légère par inscription », une infraction de nature contraventionnelle, précise la direction interdépartementale de la police nationale (DIPN76). Il n’a donc pas été placé en garde à vue, mais sera prochainement convoqué pour répondre de ses actes.