L'autoroute A13 bloquée par les agriculteurs à Gaillon (Eure) : déviations obligatoires

Mercredi 24 Janvier à 11:18

Le mouvement de colère des agriculteurs prend de l'ampleur. Ce mercredi matin, une vingtaine de tracteurs, selon la préfecture, bloque totalement l'autoroute A13 dans les deux sens à hauteur de Gaillon. Des déviations ont été mises en place et rendent particulièrement difficile le trafic sur le réseau secondaire

Une déviation a été mise en place via le réseau secondaire en lien avec les équipes du Conseil départemental de l’Eure et de la Direction des routes nord-ouest (DIRNO).• Dans le sens Paris-Rouen, les usagers sont invités à quitter l'autoroute à la sortie 15, au niveau de Chaufour-les-Bonnières, pour rejoindre la N13 jusqu'à Évreux, pour rejoindre la N154 en direction de Louviers et l'A13 vers Caen.◦ Sortie 16, par la D181 qui contourne Pacy-sur-Eure, pour permettre notamment aux poids-lourds de rejoindre la N13.• Dans le sens Rouen-Paris : sortie 17, déviation par la D316 jusqu’à la N154.affirme la préfecture, qui « appelle chacun à la plus grande prudence » et à se tenir informé sur l'évolution de la situation via le site Bison-futé, sur autoroute-info (107.7) et sur les réseaux sociaux de la préfecture.