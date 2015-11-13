L’humoriste Dieudonné interdit de spectacle en Seine-Maritime et dans l’Eure ce vendredi

Jeudi 6 Novembre à 18:59

Les préfectures de Seine-Maritime et de l’Eure ont pris les devants : le spectacle de Dieudonné M’Bala M’Bala annoncé ce vendredi 7 novembre dans la région de Rouen ne pourra avoir lieu dans aucun des deux départements normands.

L’humoriste controversé avait annoncé une représentation « dans une zone centrée sur Rouen », sans préciser le lieu exact. Une stratégie habituelle qui vise souvent à contourner les interdictions. Mais cette fois, les préfets des deux départements ont réagi dès ce jeudi 6 novembre en publiant deux arrêtés d’interdiction distincts, valables sur l’ensemble de leurs territoires respectifs.

Propos jugés attentatoires à la mémoire des victimes du 13-Novembre

Les deux préfectures pointent des contenus jugés problématiques dans les spectacles de Dieudonné, notamment des propos faisant l’apologie du terrorisme, ou tournant en dérision les attentats du 13 novembre 2015. À quelques jours des commémorations du 10e anniversaire de ces attaques, les autorités estiment que ces propos portent « lourdement préjudice à la mémoire des victimes et à l’émoi de la Nation ».

Pour les préfets, ces atteintes – même présentées sous couvert d’humour – constituent un risque manifeste de trouble à l’ordre public. Dans un contexte sécuritaire sensible, ils justifient ainsi leur décision par la nécessité de préserver la dignité humaine et de prévenir toute provocation.



En Seine-Maritime, la décision s’appuie en outre sur une jurisprudence confirmée par les juridictions administratives, qui ont validé par le passé des mesures similaires d’interdiction dans des circonstances comparables.

Déjà interdit à Rouen