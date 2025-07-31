La Police nationale recrute des jeunes en Seine-Maritime : un métier de terrain, sans diplôme requis

Jeudi 16 Octobre à 17:21

La Police nationale ouvre ses portes aux jeunes de 18 à 30 ans, sans condition de diplôme, pour devenir policiers adjoints. Plusieurs postes sont à pourvoir dans les commissariats de Seine-Maritime.

Avis aux jeunes qui veulent s’engager concrètement pour la sécurité de tous : la Police nationale recrute actuellement des policiers adjoints, avec des affectations possibles notamment à Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp et Dieppe.



Ces agents, en appui direct des gardiens de la paix, participent activement à la sécurité du quotidien : patrouilles, interpellations, missions anticriminalité mais aussi accueil du public dans les commissariats.

Accessible sans diplôme, dès 18 ans