La Police nationale recrute des policiers adjoints en Seine-Maritime : une chance pour les jeunes sans diplôme

Jeudi 6 Novembre à 13:08

La Police nationale recrute des policiers adjoints en Seine-Maritime. Plusieurs postes sont à pourvoir dans les commissariats du département. Une chance pour les jeunes de 18 à 30 ans de rejoindre les rangs et d’œuvrer au plus près du terrain.

Vous avez entre 18 et 30 ans, un vrai sens du service public et l’envie de faire bouger les choses ? La Police nationale lance une nouvelle campagne de recrutement de policiers adjoints en Seine-Maritime, sans condition de diplôme. Une opportunité concrète pour s’engager au service de la sécurité de proximité.

Des postes dans plusieurs villes du département

Jusqu’au 4 janvier 2026, les inscriptions sont ouvertes pour devenir policier adjoint dans plusieurs commissariats du département : Rouen, Le Havre, Bolbec, Lillebonne, Fécamp ou encore Dieppe.



Ces agents, sous statut contractuel, épaulent les policiers dans de nombreuses missions de terrain : patrouilles, interpellations, opérations de sécurisation, mais aussi accueil du public dans les commissariats. Un métier utile, au cœur des réalités locales.

