La Solitaire du Figaro Paprec : J-1 avant le grand départ depuis Le Havre ce dimanche

Samedi 6 Septembre à 20:07

Ce dimanche 7 septembre à 13h, 34 marins s’élanceront en solitaire pour la 56e édition de la mythique course au large. Le parcours initial a été modifié en raison de conditions météo délicates, offrant une navigation exigeante en Manche sur 638 milles.

Après un long convoyage depuis Rouen vendredi, les 35 marins engagés dans cette nouvelle édition — ainsi que les 7 équipages du Défi Paprec — peaufinent leurs bateaux dans le bassin du Havre. Contrôles techniques, avitaillement, briefings et sollicitations médiatiques rythment ces ultimes heures avant le départ.

Un prologue en Manche avant le large

Le départ sera précédé d’un parcours côtier le long des plages et falaises normandes, permettant aux spectateurs de saluer une dernière fois les navigateurs. Les solitaires prendront ensuite le large vers la Cornouaille, avec une première marque à enrouler à Serries Bank.

Des conditions météo déjà corsées