La Ville d’Évreux reprend la main sur le festival rock après la défaillance de Normandy Rock
Jeudi 25 Septembre à 18:18
Face à la cessation de paiement de l’association organisatrice du festival « Rock in Evreux », la municipalité refuse d’abandonner un rendez-vous ancré dans l’ADN culturel de la ville.
Réunis le 24 septembre, les membres du bureau de Normandy Rock ont acté la mise en cessation de paiement de l'association organisatrice du festival « Rock in Evreux ». Le déficit cumulé — qui dépasse 900 000 euros — a précipité cette décision, jugée « regrettable mais responsable » par la municipalité.
Le maire Guy Lefrand a tenu à préciser que cette dette ne saurait être épongée par les finances publiques locales : « Le déficit ne peut être assumé par les contribuables ébroïciens. » La municipalité entend toutefois préserver l’héritage du festival, devenu « emblématique depuis l’après-guerre ».
Un nouveau souffle pour le rock à Évreux ?
Fidèle à son histoire musicale, la Ville d’Évreux refuse de « tourner la page » et annonce la reprise en main du festival via une nouvelle convention avec l’Agglomération Évreux Portes de Normandie.
« L’objectif est clair : permettre au rock de continuer à résonner et à faire vibrer Évreux », indique Guy Lefrand. Les contours de la nouvelle formule du festival seront précisés dans les mois à venir, avec un pilotage municipal et une logique de redressement économique.
📌 Chiffres clés du festival rock d’Évreux
• 900 000 € : déficit cumulé de l’association Normandy Rock
• 1947 : premières traces d’un festival rock à Évreux, selon les archives locales
• 30 000 festivaliers : fréquentation moyenne lors des dernières éditions
