La dispute dégénère à Oissel : blessé à la tête par un tir de fusil de chasse

Mardi 26 Décembre à 12:07

Un homme en a blessé un autre en lui tirant dessus avec un fusil de chasse. Les faits ont eu lieu en pleine nuit au domicile du tireur à Oissel (Seine-Maritime)

Une enquête a été ouverte par la police afin de déterminer dans quelles circonstances et pour quelle raison un homme a tiré au fusil de chasse sur un autre, le blessant à la tête.



Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 décembre, dans un appartement de Oissel (Seine-Maritime). Un habitant de la commune, âgé de 21 ans, s’est rendu vers 1h30 au domicile d’une connaissance, un homme de 34 ans, domicilié également à Oissel. La raison de cette visite nocturne n’a pu être établie par les policiers à ce stade de l’enquête. Un compte à régler ?

Ses jours ne sont pas en danger

Toujours est-il que le ton est rapidement monté entre les deux hommes. Le plus âgé aurait alors tiré avec un fusil de chasse sur le plus jeune, le touchant au niveau du visage.



Le jeune homme a pu quitter précipitamment l’appartement du tireur. Blessé, il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et conduit au service des urgences du CHU de Rouen. Ses jours ne sont pas en danger, selon une source policière.



L’auteur du coup de feu a été interpellé un peu plus tard près de son domicile, par un équipage de la brigade anti-criminalité (BAC). Le suspect était alcoolisé. Il a été placé en garde à vue pour blessure volontaire volontaire