Le Havre : contrôlé en état d’ivresse sur une trottinette électrique

Lundi 10 Novembre à 11:26

Un jeune homme de 22 ans a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche au Havre après avoir refusé d’obtempérer à un contrôle de police alors qu’il circulait en trottinette électrique… avec un passager.

Vers 2h45 du matin, des policiers du Havre remarquent deux hommes circulant sur une trottinette électrique. La patrouille décide alors de contrôler le conducteur en infraction qui refuse d’obtempérer et poursuit sa route depuis la rue Louis-Brindeau en direction du boulevard François-1er.



Les fonctionnaires regagnent leur véhicule et parviennent à rattraper l’engin. Le duo est finalement stoppé rue du Président-Wilson, à l’angle de la rue Foubert.

Contrôlé positif à l’alcool

Le conducteur, âgé de 22 ans, présente des signes évidents d’ivresse. Il reconnaît avoir bu pendant la soirée. Le dépistage est positif et l’éthylomètre confirmera un taux de 0,59 mg d’alcool par litre d’air expiré. Il est interpellé et placé en dégrisement



Le passager, 21 ans, a été autorisé à récupérer la trottinette.

