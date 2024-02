Le Havre : des marches d’escalier s’effondrent dans un immeuble, un blessé léger

Vendredi 2 Février à 17:18

Les sapeurs-pompiers sont intervenus, cet après-midi, vers 15h45, au 129 rue du Maréchal Joffre au Havre dans un immeuble de trois étages présentant des désordres structurels. Ils ont constaté, lors de la reconnaissance des lieux, la chute partielle de plusieurs marches d’un escalier intérieur.



Un homme a été blessé légèrement aux membres inférieurs. Il a été examiné sur place par le médecin du SMUR mais son état n’a pas nécessité un transport à l’hôpital.

Relogement des habitants

Dix-neuf sapeurs-pompiers, dont une unité de sauvetage d'appui et de recherche ( U.S.A.R.) ont été engagés par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).Les secours ont procédé à la mise en sécurité de l’immeuble qui comprend six appartements dont trois sont occupés. Le relogement des occupants va être pris en charge par les services de la mairie du Havre.Les deux commerces du rez-de-chaussée (une supérette et une boulangerie) ont été fermés en attendant le passage d’un expert en bâtiment.

