Le Havre : ivre, il s’endort au volant de sa voiture, moteur tournant, après l’apéro

Lundi 13 Octobre à 11:55

Un homme de 43 ans a été contrôlé en état d’ivresse, assoupi dans son véhicule, un soir de semaine à deux pas du centre-ville du Havre.

Les policiers sont intervenus vendredi 10 octobre vers 20 heures rue de Verdun, alertés pour un conducteur suspecté d’avoir eu un accident. Sur place, ils découvrent un véhicule stationné de travers sur le trottoir, moteur toujours en marche. À son bord : un homme profondément endormi et ronflant, installé au volant.



« Je sors de l’apéro », admet-il aux policiers



Réveillé en sursaut par les gardiens de la paix, l’automobiliste, surpris, reconnaît qu’il revient d’un apéritif et qu’il comptait rentrer chez lui. Son haleine alcoolisée ne laisse aucun doute. Son assurance et son permis sont valides, mais le dépistage d’alcoolémie s’avère largement positif : 1,21 mg/l d’air expiré, soit plus de 2,4 g/l dans le sang.



Son véhicule a été immédiatement immobilisé. Il devra répondre de conduite en état d'ivresse devant la justice.



























