Le Havre : la Clio roulait tous feux éteints et son conducteur avait un permis annulé

Mardi 21 Octobre à 11:37

Une Renault Clio circulait tous feux éteints dans les rues du Havre. Les policiers ont découvert que son conducteur faisait l'objet d'une annulation de son permis.



Des policiers en mission de sécurisation lundi soir vers 22 heures ont contrôlé un automobiliste rue des Sports, au Havre. Leur attention a été attirée par une Renault Clio noire circulant tous feux éteints.



Les fonctionnaires ont actionné leurs avertisseurs pour procéder à l'interception du véhicule. Le conducteur, un Havrais de 36 ans, s’est arrêté sans difficulté et a présenté sa carte d’identité ainsi que la carte grise de la Clio au nom d’un tiers, également domicilié au Havre.



La consultation des fichiers a révélé que le trentenaire ne possédait plus de permis valide : en cours de demande, son solde de points était nul. Il a été interpellé pour conduite malgré annulation du permis, puis emmené au commissariat pour être auditionné.